Полиция Прикамья возбудила уголовное дело после ДТП с футболистами

В аварии погиб бывший игрок ФК "Амкар" Евгений Ситников

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Полиция Пермского края возбудила уголовное дело после ДТП с футболистами, в котором погиб бывший игрок ФК "Амкар" Евгений Ситников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Следствием отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу в отношении 23-летнего водителя автомобиля "Лада Приора" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства.

ДТП с участием бывшего игрока пермского футбольного клуба "Амкар" Евгения Ситникова и его одноклубника по ФК "Уралец-ТС" из Нижнего Тагила Кирилла Кочетова, а также воспитанников молодежной команды "Амкара" Кирилла Мыльникова и Дениса Федорочева произошло 11 октября в 22:00 (20:00 мск) на автодороге Горнозаводск - граница Свердловской области. Футболисты ехали в автомобиле "Лада Приора", на 25-м км трассы автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Газель". В результате ДТП Евгений Ситников погиб на месте, Кирилл Кочетов был госпитализирован в тяжелом состоянии, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьезных повреждений.

Ранее Кочетов был транспортирован из больницы Чусового в Пермь силами санитарной авиации. Как пояснили ТАСС в Министерстве здравоохранения Прикамья, сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое, но стабильное.

Ситникову было 33 года, он является воспитанником "Амкара" и выступал за клуб во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Также защитник играл за пермские "Звезду" и "Октан", а последний год проводил в клубе "Уралец-ТС".