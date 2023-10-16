В Приморье после ДТП с автобусом госпитализировали 29 туристов

Четырех человек готовят к эвакуации

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Врачи госпитализировали 29 человек из туристического автобуса, попавшего в ДТП в Хасанском районе Приморья. Четверых пациентов готовят к эвакуации в медучреждения Владивостока, сообщает региональной Минздрав.

"После ДТП доставлено в Хасанскую центральную районную больницу 30 пострадавших. После первичного осмотра врачи госпитализировали 29 человек с разного рода травмами. Помимо врачей больницы, на месте работают две бригады территориального центра медицины катастроф. К эвакуации в медучреждения Владивостока готовят четверых пациентов", - говорится в сообщении.

Авария произошла в Хасанском районе Приморья в понедельник. В автобусе находился 51 пассажир - все россияне, а также 50-летний водитель - гражданин КНР.

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и предоставлении небезопасных услуг по факту аварии. Спасатели на месте оказывают помощь пострадавшим. К месту дополнительно направлены психологи МЧС России.