Один человек пострадал в драке с поножовщиной в московском метро

В пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что здоровью пострадавшего мужчины причинен легкий вред

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Двое мужчин устроили драку с поножовщиной на станции метро "Мичуринский проспект" в Москве, в результате один из них пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На платформе станции метро "Мичуринский проспект" между двумя пассажирами завязался конфликт, переросший в драку, в ходе которой 40-летний мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов ножом", - говорится в сообщении. Здоровью пострадавшего мужчины причинен легкий вред.

Прокуратура контролирует привлечение нападавшего к уголовной ответственности по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что в отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что задержанный ранее не судим