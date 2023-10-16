С начала СВО в приграничных с Украиной территориях РФ ранены около 40 детей

Погибли семь несовершеннолетних

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Около 40 детей получили ранения, еще 7 несовершеннолетних погибли от действий ВСУ в приграничных с Украиной территориях России с февраля 2022 года. Об этом сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел СК РФ Максим Денисов.

"Так, с 24 февраля 2022 года от действий представителей украинских вооруженных формирований на территории Белгородской области ранения получил 21 ребенок, погибли 6 несовершеннолетних. В Крыму погиб 1 ребенок, в Брянской области получили ранения 5 детей, в Курской области ранены 4 ребенка. Общее количество раненых составляет 37, еще 7 погибли. Украинскими военнослужащими продолжаются систематические обстрелы с применением БПЛА территорий российских регионов, расположенных вблизи границы с Украиной", - сказал он, выступая в понедельник в Совете Федерации на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.

Денисов отметил, что всего с 2014 года возбуждено 3 912 уголовных дел о событиях на Украине в отношении 922 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур. "Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 696 лиц, из них 162 лица - командиры и руководство ВСУ, а также Минобороны Украины. Заочно арестованы 174 обвиняемых", - отметил он.