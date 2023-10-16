16 октября, 09:41

В центре Москвы задержали четырех мужчин после потасовки с охранниками гостиницы

Инцидент произошел в гостинице "Аврора люкс" на Петровке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четырех мужчин, устроивших потасовку с охранниками гостиницы "Аврора люкс" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в гостинице "Аврора люкс" на Петровке накануне днем. Четверо мужчин пришли в лобби, достали бутылку водки и начали пить, при этом громко ругаясь. Охранники гостиницы попытались успокоить компанию. Завязался словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которого один из мужчин стал угрожать работнику заведения ножом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место прибыли сотрудники полиции и задержали нарушителей.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что по факту проводится проверка. "Пострадавших в результате происшествия нет", - добавили в пресс-службе. 

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