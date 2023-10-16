Жительницу Запорожья арестовали по делу о хранении взрывчатки для террористов

В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Жительницу города Бердянска в Запорожской области арестовали по подозрению в сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ и устройств для подрыва. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, подозреваемая, являясь участником террористического сообщества, организованного Службой безопасности Украины, еще осенью 2022 года получила от неустановленного лица взрывчатое вещество, а также два электронных устройства для дистанционного подрыва, которые перевезла и хранила по месту своего проживания в городе Бердянске. Указанные предметы она собиралась передать лицам, планировавшим совершение террористических актов на территории указанного населенного пункта", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что женщина переместила взрывчатку и устройства для подрыва в тайник, который удалось обнаружить оперативникам. Сотрудники управления МВД России по Запорожской области возбудили в отношении женщины уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой), а также ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем). В Следственном комитете уточнили, что в ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение.