Суд оштрафовал компанию на 500 тыс. рублей за нарушение закона о локализации данных

По мнению Роскомнадзора, один из сайтов компании Molchanovs осуществлял сбор личных данных людей, но не хранил их базу данных на российской территории

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве впервые оштрафовал интернет-магазин для дайверов Molchanovs на 500 тыс. рублей за отказ локализовать личные данные россиян в РФ, передает корреспондент ТАСС из судебного участка мирового суда №422 Таганского района столицы, где рассматривался соответствующий протокол об административном правонарушении.

"Суд постановил признать компанию Molchanovs Pte Ltd. виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по хранению персональных данных граждан России в РФ) и назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 500 тыс. рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Максимальное наказание предусматривает штраф в 6 млн рублей.

Molchanovs - международная компания, которая занимается торговлей оборудованием и товаров для дайвинга.

Протокол в отношении организации был составлен Роскомнадзором. По мнению регулятора, один из сайтов компании Molchanovs осуществлял сбор личных данных людей, но не хранил их базу данных на российской территории.

Представитель компании в свою очередь заявила в суде, что сайт Molchanovs.сom создан только для иностранных граждан и для поставки товаров и услуг на территории других стран. На территории России через этот сайт товары и услуги заказать невозможно. Его материалы существуют только на английском языке. Однако, по мнению Роскомнадзора, россияне, проживающие за границей, все равно имеют возможность воспользоваться этим сайтом. А, значит, компания все равно была обязана соблюдать законодательство о локализации данных.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы до 1 июля локализовать базы данных российских пользователей в РФ. По данным ведомства, хранение персональных данных россиян локализовали около 600 представительств зарубежных компаний в РФ.