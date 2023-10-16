СК возбудил дело после нападения стаи бездомных собак на двух школьниц в Иванове

Детей доставили в медучреждение, где у них диагностировали укушенные раны нижних конечностей, наложили швы

ТАСС, 16 октября. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения стаи бездомных собак на двух учениц начальных классов возле школы в Иванове. Медики диагностировали у детей укушенные раны конечностей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ивановской области.

"По поручению председателя СК России следственными органами СУ СК России по Ивановской области по факту нападения в городе Иваново стаи бездомных собак на двоих малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 13 октября на территории средней школы №66 города Иванова на двух учениц начальных классов напала стая бездомных собак. "Девочек бригадой скорой медицинской помощи доставили в лечебное учреждение, где у них диагностировали укушенные раны нижних конечностей, наложили швы", - добавили в управлении СК по региону.

Сообщается, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые ответственны за своевременный отлов и содержание безнадзорных животных. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы.