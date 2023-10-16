Жителя Курганской области задержали за работу с украинской организацией, запрещенной в РФ

В управлении ФСБ по региону сообщили, что подозреваемый получил несколько инструкций по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России

ТАСС, 16 октября. Двадцатилетний житель Курганской области задержан за сотрудничество с украинской организацией, запрещенной на территории РФ. Злоумышленник получил несколько заданий, в частности по сбору и передаче сведений о расположении подразделений ФСБ, пограничных войск, воинских частей, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону.

"В Курганской области задержан 20-летний местный житель, который сотрудничал с украинской организацией, чья деятельность запрещена на территории России. В марте 2023 года фигурант на конфиденциальной основе установил контакт с представителями иностранной организации и выразил согласие участвовать в ее деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, после чего получил несколько заданий. На адрес обезличенного электронного почтового ящика, который использовался в переписке, обвиняемому высылались инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России, в частности по распространению проукраинских пропагандистских материалов, сбору и передаче сведений о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов", - рассказали в ведомстве.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).