Суд отправил в СИЗО владельца обанкротившегося банка "Югра"

Алексею Хотину изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на срок три месяца

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом находящегося на стадии банкротства банка "Югра" ужесточил меру пресечения бывшему владельцу кредитного учреждения Алексею Хотину, отправив его в СИЗО на три месяца. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением Замоскворецкого суда Москвы удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу на срок три месяца. Данное постановление обжаловано защитой и самим Хотиным", - сказал собеседник агентства.

По данным надзорного ведомства, ужесточение меры пресечения связано с тем, что в 2022 году бизнесмен допускал нарушения избранной ему меры пресечения. Ранее Замоскворецкий суд ужесточил меру пресечения президенту банка "Югра" Алексею Нефедову, так как он пытался препятствовать производству по делу.

Кроме Хотина и Нефедова, фигурантами дела являются председатель правления кредитного учреждения Дмитрий Шиляев, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. Им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Никто из фигурантов дела вину не признает.