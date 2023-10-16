16 октября, 10:56,
обновлено 16 октября, 11:31

Суд отправил в СИЗО владельца обанкротившегося банка "Югра"

Алексей Хотин. Михаил Почуев/ ТАСС
Алексей Хотин
© Михаил Почуев/ ТАСС

Алексею Хотину изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на срок три месяца

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом находящегося на стадии банкротства банка "Югра" ужесточил меру пресечения бывшему владельцу кредитного учреждения Алексею Хотину, отправив его в СИЗО на три месяца. Об этом сообщили ТАСС в суде.

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"Постановлением Замоскворецкого суда Москвы удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу на срок три месяца. Данное постановление обжаловано защитой и самим Хотиным", - сказал собеседник агентства.

По данным надзорного ведомства, ужесточение меры пресечения связано с тем, что в 2022 году бизнесмен допускал нарушения избранной ему меры пресечения. Ранее Замоскворецкий суд ужесточил меру пресечения президенту банка "Югра" Алексею Нефедову, так как он пытался препятствовать производству по делу.

Кроме Хотина и Нефедова, фигурантами дела являются председатель правления кредитного учреждения Дмитрий Шиляев, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. Им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Никто из фигурантов дела вину не признает. 

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