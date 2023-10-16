Суд ужесточил наказание виновным в пожаре с 10 погибшими под Новосибирском

Троим виновным назначили реальные сроки вместо условных

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Новосибирский областной суд ужесточил наказание троим виновным в пожаре на обувной фабрике под Искитимом в Новосибирской области, где в 2018 году погибли 10 рабочих мигрантов, назначив им реальные сроки вместо условных. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области.

"Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда изменила приговор в части назначенного наказания Искитимского районного суда Новосибирской области от 3 декабря 2022 года в отношении Андрея и Василия Мамедовых, Александра Меновщикова. <…> Постановлением апелляционной инстанции Новосибирского областного суда от 11 октября 2023 года приговор районного суда изменен. Мамедовым и Меновщикову назначены реальные сроки наказания, которые они будут отбывать в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Василий Мамедов, которому было назначено наказание в виде двух лет условно, был обвинен в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), а Андрей Мамедов и Александр Меновщиков - в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ) - ранее получили по три года условно.

Пожар на обувной фабрике в поселке Чернореченский Искитимского района произошел 4 января 2018 года. Его площадь составила 2 тыс. кв. м. По данным спасателей, к тяжелым последствиям привел поздний вызов пожарных, тушение распространившегося огня в итоге заняло около 14 часов. В пожаре погибли 10 рабочих - граждан Китая и Таджикистана. Ранее осужденные возместили ущерб родственникам погибших.