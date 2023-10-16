16 октября, 11:50

Девять пострадавших в ДТП с автобусом отправили вертолетом во Владивосток

Обстановка на месте ДТП в Приморье
© Министерство ГО и ЧС Приморского края/ ТАСС

После происшествия врачи оказали помощь 29 пострадавшим, из них 5 человек находились в тяжелом состоянии

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Владивостокская краевая клиническая больница (ВКБ) №2 готовится к приему девяти пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края, которых эвакуируют вертолетом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

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"ВКБ № 2 готовится к приему девяти пострадавших. Этих пассажиров с тяжелыми травмами во Владивосток доставляет санитарная авиация. После ДТП врачи Хасанской больницы оказали медицинскую помощь 29 пострадавшим, из них 5 человек находились в тяжелом состоянии", - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось о госпитализации 29 пострадавших. Однако, по данным пресс-службы краевого правительства, после оказания первой помощи госпитализировано 18 человек, а остальные отправлены на амбулаторное лечение. Среди госпитализированных - один ребенок 16 лет. Девять пациентов с серьезными повреждениями сейчас доставляют во Владивосток санитарной авиацией. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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