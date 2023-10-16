В Челябинской области дома на 30 улицах остались без водоснабжения

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Коммунальная авария прервала водоснабжение зданий на 30 улицах в поселке Старокамышинске Копейского городского округа в Челябинской области. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Копейских систем водоснабжения и водоотведения.
"16 октября с 11:10 (09:10 мск) аварийное отключение водоснабжения в поселке Старокамышинске", - говорится в материалах.
По данным сайта Копейских систем водоснабжения и водотведения, под отключение попали здания на 26 улицах и в четырех переулках.
По данным Старокамышинского территориального отдела, причиной отключения стал ремонт водопровода диаметром 100 мм.
Комментарием пресс-службы администрации Копейского городского округа ТАСС не располагает.