В Челябинской области дома на 30 улицах остались без водоснабжения

По данным Старокамышинского территориального отдела, воду отключили из-за ремонта водопровода

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Коммунальная авария прервала водоснабжение зданий на 30 улицах в поселке Старокамышинске Копейского городского округа в Челябинской области. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Копейских систем водоснабжения и водоотведения.

"16 октября с 11:10 (09:10 мск) аварийное отключение водоснабжения в поселке Старокамышинске", - говорится в материалах.

По данным сайта Копейских систем водоснабжения и водотведения, под отключение попали здания на 26 улицах и в четырех переулках.

По данным Старокамышинского территориального отдела, причиной отключения стал ремонт водопровода диаметром 100 мм.

Комментарием пресс-службы администрации Копейского городского округа ТАСС не располагает.