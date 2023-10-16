Под Астраханью в ДТП погибли три человека

Госпитализировали пятерых

АСТРАХАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. После аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе Астрахань - Волгоград в Ахтубинском районе Астраханской области три человека погибли и пятерых госпитализировали, сообщается на портале "МВД медиа". Ранее со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона сообщалось, что два легковых автомобиля столкнулись на трассе Астрахань - Волгоград в Ахтубинском районе Астраханской области.

"Сегодня в Астраханской области в 10:00 (09:00 мск) на 237-м км автодороги Волгоград - Астрахань в Ахтубинском районе произошла авария с участием двух автомобилей: ВАЗ-2170 и Toyota Alphard. По предварительной информации, водитель 1966 года рождения, управляя отечественной машиной, во время обгона совершил лобовое столкновение с минивэном. В результате ДТП водитель ВАЗ-2170, его пассажиры (1966 года рождения и 1971 года рождения) от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.

Комментарий начальника ОГИБДД ОМВД России по Ахтубинскому району майора полиции Тимура Кильмухамедова © УМВД России по Астраханской области

Находившиеся в автомобиле Toyota четверо человек, а также один пассажир легковушки госпитализированы в лечебное учреждение с опасными для жизни травмами. Личности пострадавших устанавливаются.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Специализированным следственным подразделением проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, добавили в ведомстве.