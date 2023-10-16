Под Волгоградом произошел разлив нефти из-за аварии на нефтепроводе

По предварительным подсчетам, его площадь варьируется от 300 до 700 кв. м

ВОЛГОГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Разлив нефти произошел в Котовском районе Волгоградской области из-за повреждения нефтепровода. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Чумаков.

"На территории Котовского района произошел розлив нефти. На поврежденном участке нефтепровода проводятся восстановительные работы. По факту произошедшего организована проверка - задействованы все профильные службы", - написал он.

Чумаков уточнил ТАСС, что авария случилась во время работ по ремонту водовода, когда рабочие копали траншею экскаватором. Разлив произошел на твердую почву, по предварительным данным, его площадь от 300 до 700 кв. м, точная цифра будет установлена по результатам работы комиссии.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация об аварии на нефтепроводе, которая произошла во время ремонта водовода в Котовском районе.

Режим повышенной готовности 25 августа ввели в Котове Волгоградской области из-за перебоев с подачей воды, а также угрозы срыва начала отопительного сезона. Согласно данным из открытых источников, в Котове проживают около 22 тыс. человек. Как следует из информации, которую периодически размещают местные СМИ и сами жители в социальных сетях, перебои с водоснабжением в городе случаются регулярно. Эти данные подтверждают и официальные ведомства. По данным пресс-службы прокуратуры Волгоградской области, в связи с перебоями в водоснабжении Котова организована проверка. В районе ведется ремонт водовода хутор Филино - Котово протяженностью более 12 км.