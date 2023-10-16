16 октября, 12:29
Военная операция на Украине

В ДНР бойца ВСУ приговорили к пожизненному заключению из-за гибели 10 беженцев в Мариуполе

© Официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры России

Леонид Онупко будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), по вине которого погибли 10 жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего командира роты 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Леонида Онупко. Он признан виновным по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Онупко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

В суде установлено, что весной 2022 года Онупко был в числе тех, кто обеспечивал круговое блокирование Мариуполя. В задачи ВСУ входило воспрепятствование эвакуации мирного населения из города. Так, при попытке покинуть город по приказу Онупко 10 беженцев были расстреляны. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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