16 октября, 12:40

Во Франции с 7 октября более 100 человек задержаны за антисемитизм

Среди них 27 иностранцев, 11 из которых находятся под административным арестом или в тюрьме

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы задержали более 100 человек за проявления антисемитизма с 7 октября, когда произошел очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на пресс-конференции.

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"По данным МВД Франции, с 7 октября были задержаны 102 человека за проявления антисемитизма или за оправдание терроризма. Среди них 27 иностранцев, 11 из которых находятся под административным арестом или в тюрьме", - заявил он. Министр напомнил, что поручил запускать процедуру отзыва вида на жительство у иностранцев, чья вина будет доказана.

В частности, два человека были задержаны на востоке и на юго-западе страны при участии Главного управления внутренней безопасности Франции. Глава МВД не стал уточнять подробности, отметив лишь, что обычно такие операции проводятся в случаях оправдания терроризма, обнаружения оружия или подготовки к нападению.

Кроме того, интернет-платформа Pharos, предназначенная для сбора сведений о радикальном контенте, получила от пользователей интернета 2 839 жалоб на неправомерные высказывания в соцсетях. В этой связи начато уже 237 расследований. По словам Дарманена, расследование начинается, когда имеются признаки подготовки к совершению противоправных действий. 

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Франция
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