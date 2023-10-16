Во Франции с 7 октября более 100 человек задержаны за антисемитизм

Среди них 27 иностранцев, 11 из которых находятся под административным арестом или в тюрьме

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы задержали более 100 человек за проявления антисемитизма с 7 октября, когда произошел очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на пресс-конференции.

"По данным МВД Франции, с 7 октября были задержаны 102 человека за проявления антисемитизма или за оправдание терроризма. Среди них 27 иностранцев, 11 из которых находятся под административным арестом или в тюрьме", - заявил он. Министр напомнил, что поручил запускать процедуру отзыва вида на жительство у иностранцев, чья вина будет доказана.

В частности, два человека были задержаны на востоке и на юго-западе страны при участии Главного управления внутренней безопасности Франции. Глава МВД не стал уточнять подробности, отметив лишь, что обычно такие операции проводятся в случаях оправдания терроризма, обнаружения оружия или подготовки к нападению.

Кроме того, интернет-платформа Pharos, предназначенная для сбора сведений о радикальном контенте, получила от пользователей интернета 2 839 жалоб на неправомерные высказывания в соцсетях. В этой связи начато уже 237 расследований. По словам Дарманена, расследование начинается, когда имеются признаки подготовки к совершению противоправных действий.