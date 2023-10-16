В ЛНР в результате ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону, трое человек получили серьезные травмы

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Одиннадцать жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Станично-Луганском районе республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Сегодня в 09:00 мск в службу 101 Станично-Луганского муниципального округа поступило сообщение о том, что рейсовый автобус, следовавший по маршруту Луганск - Станица-Луганская, попал в ДТП и перевернулся. Требовалась помощь в деблокировке пострадавших в аварии и обеспечении пожарной безопасности. <…> Водитель автомобиля Renault Sandero, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с автобусом марки "Богдан", в котором находилось 25 пассажиров. В результате аварии пострадали 11 человек, все они пассажиры автобуса", - сказано в сообщении.

В МЧС рассказали, что трое человек - мужчина и две женщины - получили серьезные травмы, в тяжелом состоянии их госпитализировали в Луганск, остальных пострадавших - в Станично-Луганскую центральную районную больницу. По факту ДТП ведется следствие.