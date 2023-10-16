В Балашихе задержали мужчину, бегавшего с ножом на территории храма

Нарушителя доставили в специализированное медучреждение

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полиция задержала в Балашихе мужчину, бегавшего с ножом на территории храма, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Балашихинское" поступило сообщение о том, что на территории храма, расположенного в микрорайоне Железнодорожный, бегает мужчина с ножом. По прибытии сотрудников полиции и Росгвардии по вышеуказанному адресу правонарушитель стал наносить себе ножевые ранения", - сказали в пресс-службе.

По данным подмосковного главка, правонарушителем оказался ранее судимый 35-летний уроженец Оренбургской области. Он доставлен в специализированное медучреждение.