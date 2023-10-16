Неизвестные вывезли топливо и медоборудование из офиса БАПОР в Газе

В Ближневосточном агентстве ООН заявили, что топливо и другие ресурсы, принадлежащие БАПОР, хранятся в филиалах исключительно в гуманитарных целях, "любое их использование с другой целью категорически осуждается"

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что группа неизвестных незаконно вывезла топливо и медоборудование из бывшего офиса агентства в секторе Газа.

"БАПОР получило сообщение о том, что вчера (15 октября - прим. ТАСС) группа неизвестных на грузовиках, якобы принадлежащих министерству здравоохранения администрации сектора Газа, вывезла топливо и медицинское оборудование с территории офиса агентства в городе Газа, - говорится в заявлении БАПОР, опубликованном в соцсети Х (ранее Twitter). - Наши сотрудники были вынуждены эвакуироваться из штаб-квартиры в Газе 13 октября, и с тех пор БАПОР не имеет доступа к своему офису в этом городе. Камеры видеонаблюдения, показывающие вход и выход с территории офиса в Газе, были выведены из строя взрывами и не работают последние несколько дней. Топливо и другие ресурсы, принадлежащие БАПОР, хранятся в наших филиалах исключительно в гуманитарных целях. Любое их использование с другой целью категорически осуждается".

После того как власти Израиля призвали жителей Газы к эвакуации, БАПОР перевело свой оперативный штаб на юг анклава.

Как ранее сообщил представитель официального генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикальное движение считает эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.