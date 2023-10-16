Жителя Челябинской области подозревают в уничтожении мемориальной доски

Нетрезвый мужчина демонтировал памятную доску и разбил ее об забор

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело на жителя деревни Кузяшева по факту уничтожения мемориальной доски, которая была установлена на фасаде школы в память о погибшем в ходе специальной военной операции защитнике отечества. Об этом говорится в материалах, распространенных пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите отечества)", - сказано в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственный действий по установлению обстоятельств произошедшего. В ходе расследования следователем СК России будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, уточняется в сообщении.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области сообщили ТАСС, что, по данным полиции, подозреваемый 1985 года рождения был задержан сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами из управления ФСБ России по региону. Предварительно установлено, что противоправное деяние было совершено ночью, нетрезвый мужчина при помощи металлического прута демонтировал памятную доску, а затем разбил ее об забор.