16 октября, 13:42
Военная операция на Украине

Житель Донецка ранен при подрыве на противопехотной мине "Лепесток"

Состояние пострадавшего уточняется, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Мужчина ранен в Петровском районе на западе Донецка в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине "Лепесток". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Петровском районе во дворе дома на проспекте Журналистов наступил на мину "Лепесток" и получил ранения мужчина 1961 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале.

Состояние пострадавшего уточняется.

Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", которыми украинские военные дистанционно минируют населенные пункты, плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса. Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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