16 октября, 14:54

В Забайкалье три человека погибли в ДТП на федеральной трассе

Столкнулись Mazda Capella и Renault Duster

ЧИТА, 16 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в аварии после столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Амур" в Могочинском районе Забайкальского края. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительным данным, 16 октября в 14:56 (08:56 мск) на ФАД "Амур" "Чита - Хабаровск" на 597-м км в Могочинском районе произошло столкновение двух транспортных средств: Mazda Capella и Renault Duster. В результате три участника ДТП погибли", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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