В Петербурге из-за обрушения плиты при сносе здания пострадали двое рабочих

Проводится проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Двое рабочих пострадали из-за обрушения плиты при демонтаже здания в центре Санкт-Петербурга. Пострадавших госпитализировали, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по городу.

"Адмиралтейский район, улица Егорова, дом №23. Здание - капитально-ремонтируемое. При производстве работ по демонтажу произошло обрушение плиты на четвертом этаже. Расчетом поисково-спасательной службы Петербурга двое пострадавших рабочих извлечены, переданы медикам", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе "Группы ЛСР", которая является заказчиком, уточнили ТАСС, что инцидент произошел в постройке, подлежащей демонтажу, им занимается компания "Прайд".

"По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу здания по адресу улица Егорова, 23Б, выполняемых компанией "Прайд", произошло обрушение межэтажного перекрытия. Со слов подрядчика, двое его сотрудников, несмотря на использование средств индивидуальной защиты, получили травмы и были доставлены в больницу. Их состояние уточняется", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что для выяснения всех обстоятельств случившегося в компании начато внутреннее расследование.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской прокуратуры, обоих пострадавших госпитализировали с переломами ног. По данным ведомства, обрушение произошло во флигеле так называемого дома Устинова. По факту происшествия прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку, в ходе которой будет оценено соблюдение техники безопасности при производстве строительных работ.

В новость внесены изменения (18:29) - заголовок и лид уточняются с учетом комментария фирмы-заказчика строительных работ.