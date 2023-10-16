СК возбудил уголовное дело после обрушения потолка в квартире под Калининградом

Многоквартирный дом состоит на балансе одной из управляющих компаний Советска, которая, по данным следствия, должным образом не исполняла свои обязательства по обслуживанию общедомового имущества

КАЛИНИНГРАД, 16 октября. /ТАСС /. Следственные органы в Калининградской области возбудили уголовное дело после обрушения части потолка в квартире пожилой женщины в Советске. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. О происшествии ранее сообщили СМИ.

"Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по результатам проверки сообщений средств массовой информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших обрушение потолка в квартире 65-летней женщины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 12 октября в квартире жительницы Советска на втором этаже многоквартирного жилого дома произошло частичное обрушение балочной системы кровельного перекрытия, что привело к подтоплению квартиры. Указанный многоквартирный дом состоит на балансе одной из управляющих компаний Советска, которая должным образом не исполняла свои обязательства по обслуживанию общедомового имущества.

По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего: допрашиваются свидетели, изучается техническая и иная документация, выполняются иные следственные и процессуальные действия.