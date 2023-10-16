В Испании задержали напавшего с мачете на людей с криком "Аллах велик"

По данным EFE, инцидент произошел в провинции Барселона

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Полиция Каталонии задержала мужчину, который напал с мачете на людей, крича "Аллах велик". Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, инцидент произошел в провинции Барселона. Мужчина с холодным оружием преследовал людей и ранил двух человек, а также нанес ущерб нескольким транспортным средствам.

Правоохранительные органы не рассматривают случившееся как теракт. Как отмечает агентство, нападавший страдает от проблем с психикой.

По данным газеты Okdiario, задержанный является выходцем из Марокко.