В Подмосковье ритуальная маршрутка столкнулась с автобусом

Пострадали три человека

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Три человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На Волковском шоссе произошло столкновение маршрутки и автобуса. Предварительно, в результате ДТП пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП попала ритуальная маршрутка. Пострадавшие находились в автобусе. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины происшествия.