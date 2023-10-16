16 октября, 16:19

В Подмосковье ритуальная маршрутка столкнулась с автобусом

Пострадали три человека

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Три человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На Волковском шоссе произошло столкновение маршрутки и автобуса. Предварительно, в результате ДТП пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП попала ритуальная маршрутка. Пострадавшие находились в автобусе. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины происшествия. 

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