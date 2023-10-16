Главу администрации Новочебоксарска подозревают в превышении должностных полномочий

По версии следствия, Дмитрий Пулатов предоставлял необоснованные преимущества одной из стройкомпаний Чувашии, в управлении которой участвовал через доверенных лиц

ЧЕБОКСАРЫ, 16 октября. /ТАСС/. Главу администрации Новочебоксарска в Чувашии подозревают в превышении должностных полномочий и участии в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность. Он оказывал покровительство одной из строительных компаний республики, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Новочебоксарска, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности), ст. 289 УК РФ (участие должностным лицом в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, вопреки запрету, установленному законом)", - отмечается в сообщении.

Следствие полагает, что с августа 2021 года по октябрь 2023 года фигурант уголовного дела предоставлял необоснованные преимущества одной из стройкомпаний республики, в управлении которой участвовал через доверенных лиц. "[Оказывал] покровительство путем дачи должностным лицам подведомственных администрации Новочебоксарска учреждений незаконных указаний заключать муниципальные контракты и дополнительные соглашения к ним на выполнение строительно-монтажных работ на территории города, а также проявлять лояльность при соблюдении сроков выполнения работ, определении порядка их авансирования, что не было предусмотрено контрактами", - поясняется в сообщении.

Правоохранители считают, что в результате незаконно были продлены сроки работ, необоснованно использовались авансовые платежи из бюджета. "Общая сумма контрактов, заключенных с аффилированной организацией, превысила 200 млн рублей. Злоумышленник получил от строительной компании, с руководством которой состоял в дружеских отношениях, в личное пользование автомобиль бизнес-класса Genesis GV80, лизинговые платежи за который вносила сама коммерческая организация", - уточняется в сообщении.

Уголовное дело возбудили после проверок прокуратуры республики и УФСБ по Чувашии. При проведении обысков изъяли компьютерную технику, документацию и деньги, в том числе в иностранной валюте. Фигурант уголовного дела находится под домашним арестом.

16 октября глава Чувашии Олег Николаев заявил, что инициировал вопрос о рассмотрении Новочебоксарским собранием депутатов досрочного расторжения контракта с главой администрации города Дмитрием Пулатовым. Николаев полагает, что муниципальный чиновник должен быть уволен в связи с утратой доверия.