Суд отправил под домашний арест замглавы отдела СК в Новой Москве

Мужчина подозревается в незаконном предпринимательстве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя руководителя отдела СК РФ по Троицкому и Новомосковскому округам столицы Евгения Соснина, который проходит по делу о незаконном предпринимательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил ходатайство об избрании меры пресечения Соснину Е. А. отклонить и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца. Определить в качестве места нахождения под домашним арестом его квартиру в подмосковном Одинцове", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Соснин задержан. Он подозревается по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), а также по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере).