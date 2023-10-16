16 октября, 17:21

Суд отправил под домашний арест замглавы отдела СК в Новой Москве

Мужчина подозревается в незаконном предпринимательстве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя руководителя отдела СК РФ по Троицкому и Новомосковскому округам столицы Евгения Соснина, который проходит по делу о незаконном предпринимательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил ходатайство об избрании меры пресечения Соснину Е. А. отклонить и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца. Определить в качестве места нахождения под домашним арестом его квартиру в подмосковном Одинцове", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Соснин задержан. Он подозревается по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), а также по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере). 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация