В Чечне двое детей умерли после отравления неизвестным веществом

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти

ГРОЗНЫЙ, 16 октября. /ТАСС/. Следователи в Чечне начали доследственную проверку из-за смерти двух детей в результате отравления неизвестным веществом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Чечне проводится доследственная проверка по факту смерти двух малолетних детей в городе Грозном. По предварительным данным, вечером 15 октября 2023 года в медицинское учреждение были доставлены восьмилетняя девочка и ее пятилетний брат с признаками отравления неясной этиологии. Через несколько часов дети скончались в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти детей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.