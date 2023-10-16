В Белгородской области силы ПВО сбили три беспилотника самолетного типа

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 16 октября. Системой противовоздушной обороны (ПВО) сбито три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты три БПЛА самолетного типа", - написал он.

Глава региона добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь в Минобороны России журналистам сообщили, что попытку Киева атаковать объекты в Белгородской области пресекли около 22:30 мск. "Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - уточнили в ведомстве.