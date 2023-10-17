16 октября, 21:51

В двух поселках на Камчатке отменили занятия в школах из-за пеплопада

Речь идет о населенных пунктах Ключи и Козыревск

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Уроки в школах поселков Ключи и Козыревск на Камчатке отменены из-за выброса пепла, зафиксированного на вулкане Ключевская сопка.

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Об этом сообщили ТАСС в администрации Усть-Камчатского муниципального района.

"Занятия в школах Ключей и Козыревска отменены из-за пеплопада. Жителям рекомендовано не выходить на улицу без необходимости", - рассказали в районной администрации.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, на базе пожарно-спасательной части поселка Ключи организован пункт выдачи защитных масок. 

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