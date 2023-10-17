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обновлено 17 октября, 00:46

На Камчатке заявили, что в пострадавших от пеплопада поселках есть необходимые запасы

Речь идет о продуктах, питьевой воде и средствах индивидуальной защиты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. В поселках Усть-Камчатского района на Камчатке, где в настоящий момент фиксируется пеплопад в результате извержения вулкана Безымянного, имеется необходимый запас продуктов питания, питьевой воды и средств индивидуальной защиты.

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Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципального района.

"В поселке Ключи сегодня фиксируем незначительное выпадение пепла от извержения вулкана Безымянного. Серьезных опасений данное явление не вызывает. Запасы всего необходимого, в том числе индивидуальные средства защиты, в поселении имеются", - сообщили в администрации Усть-Камчатского района.

В поселке Козыревск также сформирован запас продовольствия. Уточняется, что из-за угрозы пеплопада отменили уроки в школах этих поселков.

Вулкан Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. В настоящий момент он извергается. 

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