В Приморье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Врачи Хасанской районной больницы проконсультировались с Сеченовским университетом по поводу одного из госпитализированных

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Врачи Хасанской районной больницы в Приморском крае, где находится часть пострадавших после ДТП с туристическим автобусом, провели консультацию с Сеченовским университетом по состоянию самого тяжелого пациента, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья.

"На сегодняшнее утро в Хасанской центральной районной больнице остается семь пациентов, в том числе один пациент в тяжелом состоянии. По нему врачи больницы провели консультацию с Сеченовским университетом. Два человека покинули больницу", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что сегодня же двух человек из Хасанской больницы переведут во Владивостокскую краевую больницу (ВКБ) №2, их перевезут санитарной авиацией. В ВКБ №2 на утро остается девять пациентов, троим уже проведены операции. Остальные - в процессе подготовки. По словам врачей, состояние пациентов краевой больницы стабильное, средней тяжести, угрозы жизни нет.

Авария произошла в Хасанском районе Приморья в понедельник. В автобусе находился 51 пассажир - все россияне, а также 50-летний водитель - гражданин КНР. Два человека погибли, среди госпитализированных - один ребенок 16 лет.

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и предоставлении небезопасных услуг по факту аварии. Спасатели на месте оказывают помощь пострадавшим. К месту дополнительно направлены психологи МЧС России.