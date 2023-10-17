На Сахалине будут судить экс-министра здравоохранения за превышение полномочий

Размер ущерба региональному бюджету от действий обвиняемого составил 61 млн рублей

ТАСС, 17 октября. Бывший министр здравоохранения Сахалинской области обвиняется в превышении полномочий. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Сахалинской области. Он обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в распространенном сообщении.

Следователями установлено, что с мая 2017 года по декабрь 2022 года обвиняемый обеспечил приобретение здания бывшей гостиницы "Чайка" в Холмске и земельного участка под ним, заведомо непригодных для эксплуатации, для нужд Холмской центральной районной больницы в целях размещения там детской поликлиники. При этом размещение медицинского учреждения было невозможно, а приобретенное здание в последующем было демонтировано.

В результате противоправных действий обвиняемого региональному бюджету причинен ущерб в размере 61 млн рублей. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

В региональной прокуратуре ТАСС сообщили, что речь идет об Алексее Паке. Он руководил сахалинским Минздравом с 2016 по 2019 годы, а затем был уволен с этого поста.