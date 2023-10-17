В Хабаровском крае самолеты вылетели в пункты назначения после задержки из-за непогоды

Рейсы в Николаевск-на-Амуре и Охотск и в обратном направлении перенесли на 18 октября

ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Часть задержанных из-за циклона в Хабаровском крае самолетов отправились в пункты назначения, сообщается в телеграм-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

Так, состоялись вылеты по маршруту Николаевск-на-Амуре - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск, из Хабаровска в Николаевск и Охотск за 15 октября и еще один рейс в Охотск за 16 октября. Немного задерживается вылет по направлению Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Чумикан из-за очистки грунтовой взлетно-посадочной полосы в конечной точке маршрута.

Два рейса из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Охотск и в обратном направлении перенесли на 18 октября в связи с очередностью.

Синоптики ранее предупредили о резком ухудшении погодных условий в регионе 15 и 16 октября с приходом западного циклона. Было объявлено штормовое предупреждение. По информации Дальневосточного гидрометцентра, сегодня по территории отмечаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега с ветром от 6-11 м/с до 15-20 м/с.