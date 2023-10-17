17 октября, 01:08

В Москве российского военного приговорили к 12,5 года колонии за госизмену

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Его также лишили звания

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима российского военнослужащего Эльдара Камалова, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

"Эльдара Камалова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима. Приговором суда он также лишен воинского звания", - рассказала собеседница агентства.

По данным правоохранительных органов, Камалов входил в рядовой состав вооруженных сил РФ. Более года назад он был арестован. В связи с тем, что материалы уголовного дела в отношении военнослужащего маркированы грифом "секретно", судебный процесс над ним проходил в закрытом от представителей СМИ и публики режиме. 

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© Информационное агентство ТАСС
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