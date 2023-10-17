На Камчатке в районе Козельского вулкана пропал охотник

Поиски продолжаются с 16 октября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Камчатские спасатели ищут пропавшего вечером 16 октября в районе Козельского вулкана охотника. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о происшествии поступила в оперативные службы региона поздно вечером 16 октября. По словам заявителя, пропавший мужчина с двумя товарищами с утра отправился в район Козельского вулкана охотиться на зайцев. Мужчины договорились между собой сообщать о контрольных точках прибытия. Однако в назначенное время один из охотников не прибыл.

"На место поисков были отправлены спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России с кинологическим расчетом, поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" (центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности). Поиски осложнились плотным туманом и слабой видимостью. Было принято решение продолжить поиски в светлое время суток. Утром 17 октября поиски продолжились", - говорится в сообщении ведомства.

Козельский вулкан - потухший вулкан недалеко от Петропавловска-Камчатского. Его высота около 2 километров. В настоящий момент погоду в районе вулкана определяет циклон, который принес на полуостров ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега.