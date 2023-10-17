На востоке Москвы произошел пожар в автосервисе

Площадь возгорания составила 750 кв. м

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании автосервиса на улице Амурской в Москве. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На Амурской улице, дом 15/1, строение 3, начался пожар в одноэтажном здании автосервиса. Его площадь составляет 600 кв. м. Существует угроза распространения огня", - сказал собеседник агентства, отметив, что наблюдается густой черный дым.

Позже стало известно, что площадь пожара выросла до 750 кв. м. "Угроза распространения огня сохраняется", - сообщил собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала.