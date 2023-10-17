В Хабаровском крае за сутки потушили пожары на площади около 660 га

К ликвидации возгораний привлекли 76 человек, 13 единиц техники, 2 воздушных судна

ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае потушили возгорания на общей площади порядка 660 га за минувшие сутки. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве лесного хозяйства и лесопеработки региона.

"За истекшие сутки ликвидировали 5 пожаров на общей площади 659 га", - сказали в министерстве.

К борьбе с огнем привлекались 76 человек, было задействовано 13 единиц техники, 2 воздушных судна: самолет С-182 и вертолет Ми-8.

В прошедшие выходные дни возгорания были зафиксированы в Верхнебуреинском, Ульчском, имени Полины Осипенко, Хабаровском и Советско-Гаванском районах. Сейчас в регионе тушат один пожар в Хабаровском районе. Он находится в 8,8 км от поселения Новокуровка, площадь пожара составляет 32 га.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 815 возгораний на общей площади более 910 тыс. га.