17 октября, 02:38

МВД РФ: фигуранты дела о мошенничестве с жильем в Тулуне сотрудничают со следствием

В ходе обысков у них изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение

ТАСС, 17 октября. Большинство фигурантов дела о мошенничестве с аварийным и ветхим жильем в Тулуне Иркутской области, по которому задержан мэр города Юрий Карих, сотрудничают со следствием. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Читайте также
Мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничествеМэра Тулуна допрашивают по уголовному делу о переселении людей из ветхого жильяВ Тулуне вручили ключи от новых квартир пострадавшим от паводка семьям

"В Иркутской области сотрудниками полиции выявлены факты хищения бюджетных денег, предназначенных для обеспечения жильем граждан, пострадавших от наводнения 2019 года. <…> В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение. Органами следствия возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Большинство фигурантов активно сотрудничает со следствием", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мэр Тулуна Юрий Карих вместе с другими чиновниками намеренно предоставили фиктивные данные для предоставления жилья людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продали, а деньги присвоили.

Следственное управление СК России по региону сообщило, что 18 октября следствие обратится в суд с ходатайством об избранию Карих меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Теги:
РоссияИркутская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация