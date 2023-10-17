МВД РФ: фигуранты дела о мошенничестве с жильем в Тулуне сотрудничают со следствием

В ходе обысков у них изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение

ТАСС, 17 октября. Большинство фигурантов дела о мошенничестве с аварийным и ветхим жильем в Тулуне Иркутской области, по которому задержан мэр города Юрий Карих, сотрудничают со следствием. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"В Иркутской области сотрудниками полиции выявлены факты хищения бюджетных денег, предназначенных для обеспечения жильем граждан, пострадавших от наводнения 2019 года. <…> В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение. Органами следствия возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Большинство фигурантов активно сотрудничает со следствием", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мэр Тулуна Юрий Карих вместе с другими чиновниками намеренно предоставили фиктивные данные для предоставления жилья людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продали, а деньги присвоили.

Следственное управление СК России по региону сообщило, что 18 октября следствие обратится в суд с ходатайством об избранию Карих меры пресечения в виде заключения под стражу.