Эксперт рассказал о происхождении выпавшего в поселке на Камчатке пепла

Он возник в результате прошлых выбросов Ключевского, отметил сотрудник Ключевской вулканической станции Юрий Демянчук

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Вулканический пепел, выпавший утром 17 октября в поселке Ключи на Камчатке, возник в результате прошлых, а не недавних выбросов. Об этом ТАСС сообщил сотрудник Ключевской вулканической станции Юрий Демянчук.

Объекты в поселке Ключи на Камчатке утром 17 октября присыпало вулканическим пеплом. Ранее сообщалось, что это пепел с вулкана Безымянный, однако, по уточненным данным, это материал с вулкана Ключевская сопка. Из-за пеплопада были отменены занятия в местной школе и школе соседнего поселка Козыревск.

"Ситуация в Ключах находится под контролем, толщина выпавшего пепла не более миллиметра. Несмотря на то, что 16 октября на вулкане Ключевская сопка произошел мощный выброс, серо-красный цвет сегодняшнего пепла указывает на то, что этот материал старый, окисленный. Вероятно, он из пирокластики, обрушившейся с бортов Апахончичского желоба вулкана Ключевской", - сказал Демянчук.

Он добавил, что в настоящий момент ученые ожидают пароксизмальный взрыв на Ключевском, а дальше - постепенное снижение активности исполина и окончание извержения.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 м. Он расположен в 360 км от города Петропавловска-Камчатского. 16 октября Ключевской выбросил пепел на высоту шесть километров.