17 октября, 02:57

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,5 км

Извержение продолжается и может затронуть международные и низколетящие самолеты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Вулкан Безымянный на востоке Камчатки выбросил пепел на высоту 3,5 км.

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Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

"Высота вулканического облака - 3 500 м над уровнем моря. Экструзивное извержение вулкана продолжается. Взрывы пепла на высоте до 10-15 км над уровнем моря могут произойти в течение следующих 1-3 дней. Продолжающаяся деятельность может затронуть международные и низколетящие самолеты", - говорится в сообщении. 

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