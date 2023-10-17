Во время протеста против действий прокуратуры на выборах в Гватемале убили одного человека

Информации о задержании нападавших пока нет

ГАВАНА, 17 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, несколько получили ранения в Гватемале во время нападения группы вооруженных людей на участников демонстрации в поддержку избранного президента Бернардо Аревало, требовавших отставки руководства прокуратуры. Об этом в понедельник сообщила газета Prensa libre.

Полиция ведет расследование происшествия, о задержании нападавших не сообщалось.

В Гватемале проходят акции протеста после того, как в начале сентября Аревало сообщил о подготовке его оппонентами плана дестабилизации политической ситуации в республике с целью сорвать его инаугурацию. Позднее он объявил о приостановке процесса передачи власти, так как сотрудники прокуратуры без санкции вскрыли около 160 избирательных урн с бюллетенями. Аревало подал жалобу в Верховный суд Гватемалы с требованием отставки ряда руководителей прокуратуры и призвал граждан выйти на улицы городов.

Во втором туре президентских выборов, прошедшем 20 августа, Аревало набрал более 2,38 млн голосов. Президент избирается в Гватемале на четыре года без права баллотироваться на новый срок.