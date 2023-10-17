В Забайкалье в результате ДТП на федеральной трассе погибли два человека

Еще один пострадал

ЧИТА, 17 октября. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП на федеральной автодороге (ФАД) "Амур" в Забайкальском крае, сообщили журналистам в группе по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.

"По предварительным данным, 17 октября в 01:40 (19:40 мск) в Чернышевском районе на ФАД "Амур" Чита - Хабаровск 315-й км водитель автомашины Toyota Mark II не справился с рулевым управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате два участника ДТП погибли, один доставлен в медицинское учреждение", - сказали в УГИБДД.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.