AFP: в Таиланде из-за наводнений погибли не менее пяти человек

По данным агентства, МВД страны объявило тревогу в 32 провинциях

БАНГКОК, 17 октября. /ТАСС/. Не менее пяти человек погибли в северной тайской провинции Пхаяу в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По его информации, с начала сентября около 23 человек погибли и еще 33 пострадали.

МВД страны объявило тревогу в 32 провинциях, включая столицу Бангкок в центре и туристический остров Пхукет на юге. Вследствие наводнений по всей стране повреждены более 62 тыс. домов.

Сезон проливных дождей начинается в мае и заканчивается в октябре.