В поселке под Красноярском ввели карантин по бешенству животных

В населенном пункте Емельяново заболевание выявили у лисицы

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных введен в поселке Емельяново под Красноярском, где заболевание было выявлено у лисицы, сообщила администрация Емельяновского района.

"На территории поселка городского типа Емельяново объявлен карантин по бешенству. <…> Специалистами КГКУ "Емельяновский отдел ветеринарии" проводится комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию возможного источника заболевания и его нераспространения. Идет бесплатная массовая вакцинация домашних животных от бешенства. На сегодняшний день привито 187 собак и кошек", - сказали в администрации.

Как сообщили ТАСС в краевом управлении Россельхознадзора, заболевание было выявлено у лисицы в районе поселка Емельяново. Ветеринары проводят дезинфекцию места обнаружения больного животного. "Также Емельяновская центральная районная больница работает с людьми, которые могли контактировать с больным животным", - отметили в администрации района.

На территории Емельяново запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, отлов, а также вывоз диких животных в зоопарки.