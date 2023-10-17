17 октября, 04:45

В ЯНАО приостановили работу паромной переправы из-за тумана

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в регионе облачно, наблюдается дымка

ТАСС, 17 октября. Работа паромной переправы "Салехард - Лабытнанги" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приостановлена из-за низкой видимости и тумана. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Паромная переправа временно приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью", - говорится в сообщении.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в ЯНАО облачно, наблюдается дымка, в отдельных районах туман. Температура воздуха на 06:00 мск составила плюс 1 градус, днем может достигнуть плюс 6 градусов. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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