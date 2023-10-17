В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Остальных жильцов эвакуировали, сообщили в региональной прокуратуре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб, выпрыгнув из окна на восьмом этаже во время пожара в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге ночью, остальных жильцов эвакуировали. Прокуратура проверяет соблюдение требований пожарной безопасности управляющей компанией, сообщили в надзорном ведомстве Свердловской области.

"Прокуратура <...> Екатеринбурга организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим в многоквартирном жилом доме № 62 по улице Начдива Онуфриева в Екатеринбурге. Установлено, что возгорание началось в 04:14 (02:14 мск) 17 октября на восьмом этаже 12-этажного многоквартирного жилого дома, <...> площадь возгорания - 50 кв. м. По имеющейся информации, в результате падения из окна квартиры погиб мужчина 1988 года рождения - собственник квартиры, расположенной на восьмом этаже указанного жилого дома. Остальные жильцы дома эвакуированы", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура организовала проверку в том числе деятельности ООО "Единый стандарт", осуществляющего управление многоквартирным домом.

По данным регионального ГУ МЧС, спасатели с помощью специальных устройств эвакуировали из дома 16 человек, включая четверых детей. "До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировано по лестничным маршам 50 человек, из них восемь детей. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 20 человек, детей нет. В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники, 32 человека личного состава", - добавили в ведомстве.

Рассматриваются различные версии причин возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования, уточнили в прокуратуре.