Спасатели на Камчатке обнаружили охотника, потерявшегося в районе вулкана

От медицинской помощи он отказался

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Камчатские спасатели обнаружили мужчину, пропавшего 16 октября в районе Козельского вулкана. Медпомощь ему не потребовалась. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Камчатские спасатели обнаружили мужчину, пропавшего на Козельском вулкане. По его словам, у него вышел из строя GPS навигатор, и в условиях густого тумана он не смог отыскать дорогу обратно. Промокший от дождя, он развел костер и переночевал в лесу, а наутро вышел к дороге. Мужчина был обнаружен на дороге, ведущей в Налычевскую долину. От медицинской помощи он отказался", - говорится в сообщении.